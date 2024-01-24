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الضمان: تخصيص (627) راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي خلال عام 2023

منذ ساعتين
الضمان: تخصيص (627) راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي خلال عام 2023

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (627) راتب اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الطبيعي كما في 31/12/2023 إلى (27407) راتب تقاعد اعتلال طبيعي.
وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، أما موظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.


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