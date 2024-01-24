هيئة الأوراق المالية: عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول

وطنا اليوم:أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، الأربعاء، عن مشروع تعمل عليه الهيئة خلال العام الحالي، لزيادة السيولة في سوق عمّان المالي، متحدثا عن “سعي لتطوير سوق السندات”.

وقال بينو خلال لقاء مع صحفيين، “يوجد مشاريع تعكف الهيئة عليها حاليا وسنبدأ السنة الحالية بها؛ ومنها إدخال آلية صانع السوق للتداول مما سيؤدي لزيادة السيولة في السوق”.

وتحدث عن “العمل على تطوير حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي أو حتى بشركات الوساطة المالية”، مشيرا إلى سعي “لجذب الاستثمار الأجنبي وذلك بالتزامنا بالمعايير الأجنبية”.

ولفت النظر إلى “الاهتمام بحماية المستثمرين الصغار بشكل خاص” ما “يتطلب مراقبة التداول لمنع التلاعب بالأسعار”.

وتعمل الهيئة على عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول، وفق بينو الذي أشار إلى إبلاغ شركة برسو العطاء عليها بكلفة تقريبية بنحو 2.7 مليون دولار بهدف “عكس معلومات دقيقة عن حركة الأسهم”.

وتوقع في هذا الصدد، تطبيق النظام خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغت قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلي نحو 20 مليار دينار، وفق بينو. الذي أوضح: “نسعى لتطوير سوق السندات سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة”،

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي قرابة 170 شركة، فيما يوجد نحو 50 شركة وساطة بالسوق المحلي على ما ذكر بينو.

وقال إن اللقاء مع الصحفيين يهدف “للتوعية بإجراءات التداول في سوق عمّان المالي”.