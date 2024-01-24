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ارتفاع الطلب على الدينار الأردني عند شركات الصرافة

منذ 4 ساعات
ارتفاع الطلب على الدينار الأردني عند شركات الصرافة

وطنا اليوم:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس سلطان وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى.
وقال سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إن الاقبال على الدينار يأتي في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الاردنيين العاملين بالخارج و تحسن مؤشرات النشاط التجاري.
وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2023، بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 بحسب البيانات الصادرة اخيرا عن البنك المركزي.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهرا من العام الماضي 3.2 مليار دولار، مقارنة مع 3.133 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
واشار الى اهمية ودور حوالات المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية بالاضافة لتنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.
ولفت لأهمية السياسات والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي الاردني في سبيل الحفاظ على جاذبية الدينار وثبات سعر الصرف مقابل العملات الاجنبية الاخرى ما يعزز الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة.
وجدد سلطان التاكيد على وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.
ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.


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