ثلوج كثيفة بارتفاع متر ونصف في روسيا والسلطات تدعو السكان إلى عدم مغادرة منازلهم

وطنا اليوم:تسببت عاصفة ثلجية قوية بتساقط كميات ضخمة جدا من الثلوج في مناطق شرقي روسيا، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية.

وبلغت سماكة الثلوج في منطقة سخالين في أقصى الشرق الروسي أكثر من متر ونصف المتر، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

ودعت السلطات الروسية مواطنيها إلى البقاء في بيوتهم وعدم التنقل. وكإجراء إحترازي، جرى اختصار يوم العمل حتى فترة الظهيرة ليتمكن العمال من العودة إلى بيوتهم خلال فترة الغداء بسبب الظروف الجوية.

وذكر التلفزيون الحكومي الروسي أن كمية الأمطار التي هطلت على مدى شهر، سقطت في غضون ساعات قليلة بمدينة يوجنو ساخالينسك. وبسبب سوء الأحوال الجوية اضطرت السلطات إلى إغلاق المعبر البحري الذي تجتازه عادة العبارات بين جزيرة سخالين والبر الرئيسي.

كما تسبب الأحوال الجوية بتأخير معظم الرحلات الجوية وإلغاء بعضها. كما أعلنت هيئة الطيران المدني حالة الطوارئ. وقالت: “التوقعات الخاصة بالأحوال الجوية تزداد سوءا. لقد تم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى، كما تم نشر العديد من العمال الإضافيين”.

من جهتها نشرت السلطات الروسية كاسحات الثلوج لفك الطرق وتنظيفها من الثلوج التي تسببت في إغلاقها.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الروسية، يستمر تساقط الثلوج والعواصف الثلجية خلال اليومين المقبلين، ثم سينتقل الإعصار إلى الجزء الشمالي من جزر الكوريل.