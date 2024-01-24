الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ينبغي أن ينتهي

وطنا اليوم:قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين يجب أن ينتهي، منتقدا رفض حكومة الاحتلال حل الدولتين.

وحذر غوتيريش خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منطقة الشرق الأوسط، من أن رفض الاحتلال الإسرائيلي حل الدولتين سيحمّس المتطرفين، وذلك بحسب ما نقلت “رويترز”.

وأكد أن المجلس المؤلف من 15 عضوا، يؤيد فكرة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، وإقامة دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن مجلس الأمن لم يطلب حتى الآن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي أن “ما نحتاجه هو تحرك حقيقي من أجل السلام، والطريق الوحيد للسلام هو عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967”.

وأكد أن كل يوم يمضي دون إنهاء العدوان على غزة يعني المزيد من إزهاق الأرواح البريئة نتيجة العدوان والجوع والأمراض.

ولفت إلى أن التهديد بالامتداد الإقليمي لهذه الحرب حقيقي والضفة الغربية على وشك الانفجار.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مجتمعا بأسره وهجر أكثر من ثلثي سكان غزة، مضيفا أن تل أبيب قامت بتجويع نصف مليون فلسطيني.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أن تل أبيب تحتاج إلى سيطرة أمنية على جميع الأراضي الفلسطينية