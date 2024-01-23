منح دراسية للطلبة الأردنيين في تركيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Atilim University في تركيا في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) في تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 موزعة كالتالي:

– (3) منح دراسية كاملة (100%) في برامج الدكتوراه.

– (4) منح دراسية كاملة (100%) في برامج الماجستير.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة والشروط المتعلقة بالمنح الدراسية الدخول من خلال الروابط الإلكترونية التالية:

الرابط الاول انقر هنا

الرابط الثاني انقر هنا

لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية.

للاطلاع على متطلبات اللغة لكل برنامج من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

انقر هنا

آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب، وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

وسيتم إختيار الطلبة بناءً على معايير القبول التي تحددها الجامعة، وسيتم قبول الطلبة المرشحين بداية الفصل الدراسي الأول في شهر أيلول / 2024 أو بداية الفصل الربيعي في شهر شباط / 2025.

ملاحظة:

• يشترط على الطالب الالتزام “بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023”.