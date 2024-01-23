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الاحتلال ينقل عدوانه على غزة إلى المرحلة الثالثة

منذ 5 ساعات
الاحتلال ينقل عدوانه على غزة إلى المرحلة الثالثة

وطنا اليوم:أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ستستغرق 6 أشهر.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن حكومة نتنياهو، أن المرحلة الثالثة تتضمن تسريح وحدات الاحتياط وتقليص القوات.
وتحدثت أن المرحلة الثالثة تتضمن وقف العمليات البرية والانتقال للغارات وتأسيس منطقة أمنية في القطاع.
من جانبه، رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قال إنه “سنفتح تحقيقا جوهريا في ملابسات حادث المغازي وسنستخلص العبر”، مضيفًا “جنودنا سقطوا في معركة خلال عملية دفاعية بالمنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية وغزة.. العملية كانت تهدف لتهيئة الظروف الأمنية لعودة سكان منطقة غلاف غزة إلى بيوتهم بأمان”.
ولفت إلى أنه ” القتال سيكون طويلا ونحن مقبلون على مزيد من التحديات. نوسع رقعة القتال في خانيونس ونستمر في القتال شمالي القطاع للمحافظة على ما حققناه”.
وأكمل: لا نزال نقاتل والمعركة ستكون طويلة وسنحتاج إلى قوات الاحتياط مجددا


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