بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

وسط أجواء التغير المناخي التربية البيئية طريق المستقبل الجميل : حلقة نقاشية

منذ 5 ساعات
وسط أجواء التغير المناخي التربية البيئية طريق المستقبل الجميل : حلقة نقاشية

الدكتور عدنان الطوباسي

في إطار الجهود التي تقوم بها الرابطة الوطنية للثقافة والإعلام البيئي..نظمت الرابطة بالتعاون مع الجمعية الثقافية للشباب والطفولة حلقة نقاشية حول دور الأسرة في تنمية التربية البيئية عند الأبناء وسط أجواء التغير المناخي.
وقال الدكتور عدنان محمود الطوباسي استاذ علم النفس والارشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا ورئيس الجمعية الثقافية للشباب والطفولة والأمين العام للرابطة الوطنية للثقافة والإعلام البيئي ان من أهداف الرابطة الوطنية للثقافة والإعلام البيئي تنمية الوعي البيئي والتربية البيئية لدى الجيل الشاب والمحافظة على السلامة البيئية من اجل مستقبل اكثر جمالا واخضرار. ويقول الدكتور نعيم الظاهر عضو مجلس إدارة الرابطة : البيئة هي القاعدة التي احتضنت الإنسان، وهي المهيَّأة من قبل الله تعالى لتوفير كافة احتياجاته من ملبس، ومشرب، ومأكل، ومُتنفَّس بشكل صحي. ودور الأسرة
يكمن في خلق جيل مسؤول و قادرعلى التكيف مع الحياه و المشاكل البيئيه منذ الطفولة من خلال تقديم نموذج سلوكي رشيد يتمثل بعدم هدر المياه و الكهرباء وتوفير ادوات التدوير والطاقة النظيفة ومشاركتهم في رحلات ترفيهيه لتشجير وتنظيف الحدائق والغابات. عندها يصبح الابناء جزء من الحل لا جزءا من المشكله والنتيجة خلق سلوك بيئي صحي و سليم لابناء المستقبل.
وتقول الباحثة رنا الحاج عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية للشباب والطفولة: ولأن أبناءنا -فطريًا- في علاقة إيجابية مع البيئة والطبيعة في وجدانهم؛ فالتربية البيئية هي مسار طويل تصل لأطفالنا بخطواتٍ ثابتة، عن طريق إشراك كل الأطراف لتغيير أنماط المجتمع في البيئة.
تعتبر التربية البيئية مسألة كونية وجودية حيوية، وتكيّف مع التغيير المناخي من فيضانات ونقص مياه ونقص الغذاء وزلازل. يمكن أن يساعد الوالدين أبناءهم على فهم دورهم البيئي أن يلعبوا في الهواء الطلق مع أطفالهم في الطبيعة، وتعليمهم طرق التفكير النقدي ومهارات حلّ المشكلات والتواصل في الهواء الطلق وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، وتثقيفهم على تخفيف حرق الكربون في ساحة المنزل، وتعليمهم كيفية إعادة تدوير الأثاث وتحويل بقايا الطعام إلى سماد طبيعي للمزروعات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:16

شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)

21:12

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي

20:48

وفاة مسنة أردنية اثر سقوطها عن سريرها

20:37

ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

20:34

الحكومة عن التبرعات لغزة: أخلاق الأردنيين عالية ويميزون بين الغث والسمين

20:27

منتخب فلسطين يحقق إنجازا تاريخيا بكأس آسيا ويتأهل للدور الثاني

20:15

الخارجية: نرفض أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً مصدراً لتهديد أمن سوريا

19:44

منح دراسية للطلبة الأردنيين في تركيا

19:33

الاحتلال ينقل عدوانه على غزة إلى المرحلة الثالثة

19:23

الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة

19:15

الصفدي يشدد على أن خطر توسع الحرب الإسرائيلية على غزة يزداد

19:12

الغذاء والدواء تواصل ندواتها التوعوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية وسبل تسجيل الدواء الآمن بأقصر وقتا ممكنا

وفيات
شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024