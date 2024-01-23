كريشان: مواقف الأردن مشرفه تجاه إخواننا في قطاع غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأن الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع مواقف مشرفة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، لافتا إلى أن تلاحم جهود جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والحكومة والشعب تعبر عن الضمير الأردني المساند دائما للقضية الفلسطينية.

كما أكد كريشان خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى بلدية غرب إربد وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعددا من المشاريع التنموية والخدمية إلى إن حكمة قيادة جلالة الملك وقدرته على على التعامل الحكيم والآمن مع الشؤون المحلية والقضايا والتحديات الإقليمية تجعلنا نتفيأ وبحمد الله بظلال الأمن والأمان والاستقرار الذي ينعم فيه الأردن في إقليم مضطرب.

وجدد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ثقته بأن الأردن عصي على كل المؤامرات بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك ووعي الشعب الأردني، مؤكدا على أن الأردن بخير وسيبقى كذلك.

وأشاد كريشان خلال هذه الزيارة بالإنجازات التي حققتها بلديات المملكة بشكل عام وبلدية غرب إربد بشكل خاص، لافتا إلى أن السعادة غمرته بأن هذه البلدية استطاعت تحقيق إنجازات بمواردها الذاتية، مما حقق لها وفرا ماليا ساهم في رفد موازنة البلدية بمواد إضافية، وخفض كذلك في المقابل كلفة إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية.

وقال: إن بلدية غرب إربد أعطت أنموذجا لبلديات المملكة للاعتماد على إيراداتها الذاتية في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قد افتتح المبنى الجديد للبلدية الذي بلغت كلفته حوالي المليون وربع المليون دينار، ومحكمة بلدية غرب إربد، ومصنع الحاويات المعدنية ومصنع الكندرين بعد إعادة تأهيله، ومحطة الصيانة للآليات، كما اطلع كريشان خلال الزيارة على بعض مشاريع البلدية والتي أبرزها إنشاء ميدان النصر وسط بلدة كفريوبا، علاوة على اطلاعه على فتح وتعبيد بعض الطرق وإنشاء العبارات لتصريف مياه الأمطار.

ورافق كريشان في الجولة محافظ إربد رضوان العتوم والنائب خالد الشلول والأمين العام للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان ومدير مكتب الوزير محمد الحنيطي ومستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي.