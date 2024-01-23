الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم الطرقات في مرتفعات جرش وعجلون

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، إن مرتفعات محافظتي عجلون وجرش تشهد تشكلا للضباب واختفاء شبه كلي لمعالم الطرقات في مناطق عدة.

وأضافت المديرية، أن المناطق التي تشهد تشكلا للضباب هي: “طريق إربد عجلون، ورأس منيف، وصخرة، وعبين، والقاعدة، وعنجرة، وسوف”.

وجددت مديرية الأمن العام دعوتها إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم في أثناء القيادة في تلك المناطق، حفاظا على السلامة العامة.

ويتأثر الأردن، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وحذرت إدارة الأرصاد في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.