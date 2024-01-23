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وزيرة العمل: إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور العام القادم

منذ ثانيتين
وزيرة العمل: إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور العام القادم

وطنا اليوم:كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن، مطلع عام 2025 المقبل.
وقالت الروابدة في تصريح صحفي خلال منتدى التواصل الحكومي، إن آخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية في شباط/فبراير عام 2023، قررت فيه الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا للأعوام 2023-2024.
وأضافت أن القرار ذاته شمل إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025، لإعادة احتسابه وزيادته بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.
وبينت أنه كان هناك تشديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50-100دينار وسقفها كان 100 دينار وأصبحت 500 دينار.


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