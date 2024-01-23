سامسونج إلكترونكس المشرق العربي تعلن بدء الطلب المسبق على السلسلة الأحدث من هواتفها الاستثنائية Galaxy S24 في السوق الأردنية

وطنا اليوم – أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن فتح باب الطلب المسبق على سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة، متضمنة كل من هاتف Galaxy S24 Ultra وهاتف +Galaxy S24 وهاتف Galaxy S24 المملكة ، وذلك حتى تاريخ 7 من شهر شباط 2024.

وتبشر السلسلة الجديدة Galaxy S24 بعصر تحولي للهواتف المتنقلة، بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز كل جانب في تجربة المستخدم. وتعتبر السلسلة الجديدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI، تجربة ذكية ومميزة للغاية تتفرد بها Galaxy، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكية للنصوص والمكالمات، ووصولاً إلى القدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy الذي يتيح إرساء معيار جديد للبحث عبر الهاتف المتنقل.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير دائرة الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، معتز العقرباوي: “سعداء بإطلاق حملة الطلب المسبق على هواتف Galaxy S24 في الأردن، والتي نواصل من خلالها تجسيد حرصنا على رفد الزبائن والمستهلكين في المملكة بأحدث ابتكارات علامة سامسونج أولاً بأول، في دلالة على مدى أهمية السوق الأردنية. ومن خلال الحملة، ستتاح الفرصة للمبادرين بالتسجيل ضمنها ليكونوا من الأوائل الذين سيحظون بتجربة هواتف السلسلة الجديدة المبهرة التي تعكس جهود سامسونج في دفع حدود التكنولوجيا، والاستفادة من التجارب غير المسبوقة التي تقدمها مع مستويات جديدة من الإبداع والإنتاجية والإمكانات اللانهائية التي تندمج بسلاسة مع تفاصيل الحياة اليومية بفضل الذكاء الاصطناعي.”

واحتفاءً بإنجازها الجديد، أعلنت سامسونج عن توفير عروض خاصة عبر مختلف نقاط البيع التابعة للشركة والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة لمتجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط ءءءء.

وسيستفيد زبائن سامسونج في الأردن، ممن سيتقدمون بطلباتهم المسبقة للحصول على أي من هواتف سلسلة S24 الجديدة من عدة مزايا إضافية إلى حانب الأسعار التنافسية ، بما في ذلك شاحن للسفر بقدرة 65 واط وغطاء حماية، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت وضمان Samsung Care+ لمدة عامين على الأضرار العرضية لأولئك الذين يطلبون هاتف S24 الذكي مسبقًا. وسيحصل كل من يبادر بالطلب المسبق لهاتف هاتف S24 Plus، على محول سفر بقدرة 65 واط وغطاء حماية وذاكرة تخزين 512 جيجابايت، بالإضافة إلى ضمان Samsung Care+ لمدة عامين. أما بالنسبة لهاتف S24 Ultra، فسيحصل الزبائن الذين يتقدمون لطلبه مسبقاً على محول سفر بقدرة 65 واط وغطاء حماية وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى ضمان Samsung Care+ لمدة عامين ضد الأضرار العرضية الناتجة عن الاستخدام.

ويقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطاراً مبتكراً من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره. ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل. ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي +Galaxy S24 وGalaxy S24 مظهراً جمالياً رائعاً، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة. وتم استيحاء ألوان سلسلة Galaxy S24 من المعادن الأرضية، لتوفر مجموعة من التدرجات اللونية العصرية. ويتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra بألوان تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر. بينما يقدم هاتفا +Galaxy S24 وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري. ستتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة حصرية عبر الطلب من Samsung.com.

وللمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S24، يرجى زيارة: https://www.samsung.com/XX/ أو https://samsungmobilepress.com/.