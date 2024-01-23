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“صناعة عمان” تبحث عقد منتدى اعمال أردني باكستاني

منذ ساعة واحدة
“صناعة عمان” تبحث عقد منتدى اعمال أردني باكستاني

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الباكستان، التي تعتبر من الاسواق الكبيرة والواعدة للصناعات الأردنية، حيث ان التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعا، حيث لم تتعدى الصادرات الأردنية الى الباكستان خلال 2022 الـ (11) مليون دينار مقابل مستوردات منها بلغت حوالي (27) مليون دينار.
واوضح الجغبير خلال لقائه سفير جمهورية الباكستان الاسلامية في المملكة محمد اجمال اقبال، في مبنى الغرفة، الثلاثاء، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ان الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لاسواق العراق وسوريا والاسواق الخليجية، كما ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل اسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الاردنية.
ورحب الجغبير بتنظيم منتدى اعمال أردني باكستاني في مبنى الغرفة، للاطلاع عن كثب على مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا الى ان الباكستان تنتج العديد من المواد وخصوصا الزراعية والتي تعتبر مدخلات انتاج في العديد من الصناعات الغذائية الأردنية، هذا اضافة الى المستوى المتقدم الذي وصلته في صناعة الأقمشة والمنسوجات.
من جانبه، أكد السفير محمد اقبال على ضرورة تبادل المعلومات بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين، للاطلاع على فرص التشبيك بينهما، بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، موجها الدعوة للصناعيين الأردنيين لزيارة معرضين يقامان في كراتشي الاول مخصص لقطاع صناعة المحيكات والآخر مخصص للصناعات الغذائية.
يذكر ان اهم الصادرات الأردنية الى الباكستان تتمثل في الاسمدة ومحضرات اللحوم والمصنوعات من حديد اصب والفولاذ، فيما تتركزت المستوردات الباكستانية الى الأردن في اللدائن ومصنوعاتها، الاقمشة المصنرة، الفواكه والثمار، والورق والمواد النسيجية.


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