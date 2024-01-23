الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، في بلديات محافظات الشمال والوسط؛ تزامنا مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وللتعامل معها، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

ودعا أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية “رئيس غرفة الطوارئ المركزية” الدكتور نضال أبو عرابي، المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة إلى الابتعاد عن هذه المناطق حفاظا على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

ووجه البلديات إلى مواصلة تفقد مراكز الإيواء التابعة لها، تحسبا لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ.

كما دعا العدوان المواطنين إلى التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسة بالوزارة على أرقام

( 4641393 06 مقسم، و 4622372 06 مباشر، وفاكس رقم 4652269 06)، وعن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo) للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة