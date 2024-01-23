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الصفدي الى نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن

منذ ساعة واحدة
الصفدي الى نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن فلسطين على مستوى وزاري رفيع.
ويقدم أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، والتي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر.
وفشل مجلس الأمن حتى اليوم في اصدار قرار يطالب بوقف الحرب في غزة.


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