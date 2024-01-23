قطر: انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات يؤثران على جهود الوساطة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إنّ جهود الوساطة فيما يتعلق بالحرب (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة) مستمرة؛ ولم تتوقف منذ اليوم الأول.

وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، أن قطر تستغل كل الفرص الممكنة لتبادل وجهات النظر والوصول إلى حلول بالتواصل مع طرفي الصراع والأطراف الإقليمية والدولية المختلفة.

وأكّد أن قطر لن تتوقف جهودها في الوساطة أياً كانت الظروف على الأرض؛ قائلا: “منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين الطرفين في أشارة (لحركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي).

وتابع، أن الأمور تتغير على الأرض والتصعيد الذي يجري يؤثر دائما على عملية الوساطة والوضع الإنساني في غزة يسوء مع مرور كل يوم، معتبرا ذلك ليس من مصلحة أي طرف.

ولفت إلى أن إطالة أمد الحرب سوف تفضي وقوع شهداء وإصابات أكثر؛ وعلينا أن نتبع مبدأ المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام بين الطرفين.

في الوقت الذي تحدث فيه عن أن انقطاع الاتصال داخل قطاع غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة.

وفيما يتعلق بإعلان جيش الاحتلال عن مقتل 21 من جنوده، أكد أنه “لا أثر مباشرا لمقتل 21 من جنود الاحتلال على عملية التفاوض”.

وأشار الأنصاري إلى أن بعض العراقيل توضع أمام دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في قطاع غزة خصوصا مع تصاعد وتيرة الحرب هناك، حيث إنّ استمرار الحرب في القطاع لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر.

وفي ردا على أسئلة الصحفيين، قال الأنصاري، إنّ جهود الوساطة مستمرة وهناك آراء بين الطرفين تمضي على قدم وساق، حيث تعمل قطر على مدار الساعة.

وعن التصعيد في البحر الأحمر، قال إنه “يمثل تهديدا كبيرا”.