قتيلان في ضربات صاروخية روسية على كييف وخاركيف

وطنا اليوم:قتل شخصان وأصيب 40 بجروح في ضربات جوية نفذتها القوات الروسية ليل الإثنين الثلاثاء على مدينتي كييف وخاركيف كما أعلنت السلطات.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: “في الليلة الماضية شن الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على أوكرانيا، مستخدماً صواريخ كروز وباليستية وصواريخ موجهة للطيران والمضادة للطائرات”.

وقال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف: “أصيب 28 شخصا في الضربات على خاركيف، للاسف، قتلت امرأتان تبلغان من العمر 56 و40 عاما”.

وأفاد مسؤولون بأنه في منطقة كييف أصيب 13 شخصا.

وقال رئيس قسم التحقيقات في منطقة خاركيف سيرغي بولفينوف: “وفق البيانات الأولية، تعرّض أطفال لإصابات بشظايا.. وجرحت امرأة أيضا”.

وأفاد رئيس بلدية خاركيف: “نتيجة القصف صباحا، لدينا دمار كامل في جزء من مبنى سكني. يحاول عناصر الإنقاذ الآن تفكيك الركام للعثور على أشخاص تحته”.

وأعلنت السلطات في كييف إصابة شخصين بجروح في قصف آخر.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: “حتى الآن، تم نقل ضحية واحدة إلى المستشفى في منطقة سولوميانسكي”.