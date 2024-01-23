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سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

منذ 4 ساعات
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة، محذرة من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.
وقامت سلطة وادي الأردن، بتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، إلى جانب الأغوار الجنوبية وجميع مواقع السدود في الأردن، بحسب بيانها الثلاثاء.
وشددت سلطة وادي الأردن على المواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، وذلك إلى جانب متابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت سلطة وادي الاردن جاهزية طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة
هذا ويمكن الاتصال على الارقام التالية ، إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية هاتف رقم 0781110578.

منخفض جوي
أفاد موقع طقس العرب الإقليمي، الثلاثاء، بتوجه سحب ماطر نحو مناطق بأجزاء من شمال ووسط الأردن يرافقها أمطار متفاوتة الغزارة، خلال الساعات القادمة.
ولفت إل أن أولى هذه الاندفاعات تؤثر على الأردن يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيتشكل على إثرها منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، تم تصنيفه من الدرجة الأولى، بحسب مؤشر تصنيف المنخفضات الجوية.
وأكد أن ثاني المنخفضات التي ستؤثر على الأردن، سيكون يوم الخميس، حيث تتأثر المملكة بعبور منخفض جوي علوي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار الخميس تتهيأ معه فرص هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق


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