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واشنطن: لا نؤيد وقفا شاملا لإطلاق نار في غزة بل فواصل إنسانية

منذ 4 ساعات
Palestinians look for survivors of the Israeli bombardment in the Maghazi refugee camp in the Gaza Strip, Sunday, Nov. 5, 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة، أنها لا تؤيد وقفا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة، بل تؤيد فقط “الفواصل الإنسانية” بهدف إخراج الأسرى وإيصال المساعدات إلى المنطقة.
جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين بالعاصمة واشنطن.
وردا على سؤال عن تزايد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال كيربي: “هذه هي الخطة العسكرية للإدارة الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية تدعم النهج الإسرائيلي، ولكن تحض أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين”.
وأوضح كيربي أن “إسرائيل تحارب ضد المقاومة الفلسطينية ولديها الحق في الدفاع عن نفسها”.
ومنذ 109 أيام، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.


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