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مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله

23 يناير 2024
مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله

وطنا اليوم:تداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام مستوطنين بإضرام النار في معرض للسيارات بقرية بيتين شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.
وتأتي الحادثة في إطار اعتداءات متواترة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي آخر التطورات، اندلعت فجر الثلاثاء اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقد حاصرت القوات الإسرائيلية أحياء في البلدة ودهمت عدة منازل بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين لديها.
وكان فتى فلسطيني استشهد أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق القدس، واعتقلت شابين فلسطينيين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المباني.
من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى المحررين إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي في حيفا يتعرضن للتنكيل والتعذيبب داخل السجن.
وقالت محامية الهيئة -عقب زيارتها للأسيرة خالدة جرار- إن الأسيرات يعانين ظروف اعتقال قاسية مثل الاكتظاظ الشديد، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الكهربائية


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