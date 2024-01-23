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تأجيل فصل الكهرباء في جرش لحضور مباراة النشامى

23 يناير 2024
تأجيل فصل الكهرباء في جرش لحضور مباراة النشامى

وطنا اليوم:أصدر مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي تعليماته للكوادر الفنية، بتأجيل عملية الفصل المبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظة جرش والتي كانت مقررة الخميس، تلبية لمطالب المواطنين الذين توجهوا بنداء للشركة لتأجيل عملية الصيانة وتمكينهم من متابعة لقاء منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب البحرين.
والمناطق التي كان سيشملها القرار هي: مناطق جبّة، والمصطبة، وتلعة الرز، والراية، والرحمانية، ومرصع، والمرجم، والجعيدية، وضاحية الأمير فيصل، ومدخل جرش الجنوبي، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً.
وسيكون لقاء منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب البحرين والمقررة عند الثانية والنصف ظهر غد الخميس.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من الدعم المستمر من المهندس التميمي لكل المناسبات الوطنية والوقوف مع ابناء الوطن والشباب الاردني في مختلف المحافل.
وتمنت شركة كهرباء اربد لمنتخبنا الوطني تحقيق الانتصار والانتقال للادوار النهائية في بطولة كأس اسيا المقامة في قطر


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