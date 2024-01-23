بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وصف بأصعب أيام القتال.. مقتل وإصابة ضباط وجنود إسرائيليين في خان يونس

23 يناير 2024
وصف بأصعب أيام القتال.. مقتل وإصابة ضباط وجنود إسرائيليين في خان يونس

وطنا اليوم:شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي والأوساط الإعلامية الإسرائيلية، مساء الاثنين، تخبطا واسعا عقب انتشار أنباء تفيد بحدث أمني ضخم في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 20 جنديا وضابطا إسرائيليا وقعوا بين قتيل وجريح جراء تفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خانيونس، وسط تخبط من قبل المسؤولين الإسرائيليين وحذف تدوينات بعد نشرها تحدثت عن “حدث أمني ضخم”.
كما أكدت مصادر إسرائيلية مقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود في معارك خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد وصفت وسائل إعلام الاحتلال اليوم الـ108 بأنه أصعب أيام القتال منذ الحرب البرية.
فقد أكدت مصادر إسرائيلية تفجير مبنيين وانهيار ثالث داخلها قوات عسكرية إسرائيلية، ووقوع 22 بين قتيل وجريح.
وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 ضباط من لواء المظليين، بينهم نائب قائد كتيبة وقائد سرية، في المعارك الدائرة بالمنطقة، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، ليصل بذلك عدد قتلاه من الضباط والجنود إلى 535، منذ بدء الحرب على غزة.
ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال وبخ الصحفيين الذين تناقلوا خبر الحدث الأمني في خانيونس.
وفي تدوينة اضطر إلى حذفها سريعا، كشف المتحدث باسم جهاز الإنقاذ الإسرائيلي عن مقتل وإصابة 22 جنديا إسرائيليا خلال المعارك في خانيونس.
بدوره، قال سكرتير حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوسي فوكس، في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وقام بحذفها لاحقا، إن “الحرب تستمر بكامل قوتها في غزة، وفي الحرب كما في كل حرب، هناك أيضا أحداث صعبة”.
وأضاف: “خير أبنائنا لا يذهب سدى! وستستمر الحرب حتى تحقيق أهدافها، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس والسلطة الفلسطينية، وعودة رهائننا، وإزالة التهديد من خلال التسريح”، حسب زعمه.
وفي وقت سابق الاثنين، أقر جيش الاحتلال بمقتل ثلاثة من ضباطه في المعارك العنيفة ضد المقاومة الفلسطينية في غرب خانيونس، لترتفع بذلك حصيلة قتلاه المعلن عنها رسميا إلى 535 جنديا وضابطا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

اللجنة المالية النيابية تنهي مناقشات الموازنة العامة 2024

15:07

الروابدة: برنامج التشغيل الوطني وفر 33 ألف عقد عمل في 2023

15:06

سامسونج إلكترونكس المشرق العربي تعلن بدء الطلب المسبق على السلسلة الأحدث من هواتفها الاستثنائية Galaxy S24 في السوق الأردنية

14:53

“صناعة عمان” تبحث عقد منتدى اعمال أردني باكستاني

14:51

جامعة البترا توقع مذكرة تعاون مع شركة الحوسبة الصحية لتنمية مهارات المعلوماتية الصحية للطلبة وتطوير المساقات وتبادل الخبرات

14:34

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

14:29

الصفدي الى نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن

14:17

إسقاط طائرة مُسيّرة بالقرب من الحدود الأردنية السورية

14:08

فيلادلفيا تناقش ملفت التدريب المهني

14:06

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محلياً

14:03

قطر: انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات يؤثران على جهود الوساطة

13:55

قتيلان في ضربات صاروخية روسية على كييف وخاركيف

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024