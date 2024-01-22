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حزب إرادة يفتتح مكتبه في لواء الوسطية بمحافظة إربد (فيديو وصور )

22 يناير 2024
حزب إرادة يفتتح مكتبه في لواء الوسطية بمحافظة إربد (فيديو وصور )

وطنا اليوم-إفتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة وفريق الأمانة العامة مقر الحزب في لواء الوسطية بمحافظة إربد بحضور أعضاء الحزب في اللواء .

وخلال مراسم الإفتتاح التي جرت دون اي مظاهر احتفالية تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة، شكر الأمين العام أهالي لواء الوسطية وخصوصا أعضاء الحزب لإحتضانهم مقر الحزب، كأول مقر حزبي في لواء الوسطية، وأضاف أن مقر الحزب هو بيت ثاني دافيء لجميع أهالي الوسطية وخصوصا شبابها، وليس فقط لأعضاء الحزب، وإنما لجميع من يرنو إلى مملكة اردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات، قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا .

وتمنى البطاينة أن يكون هذا المقر وما سيقوم به من عمل الخير للأردن وطنا ومواطنا وملكا وقوات مسلحة حيث أن هذه هي ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل القسمة، أو الإختلاف وفيما عدا ذلك تفاصيل قابلة للبحث والتطوير .

وتحدث كذلك خلال مراسم الافتتاح النائب السابق د. محمود مهيدات، والشيخ ناجي العزام ، والنائب د. خالد الشلول ،واللواء المتقاعد صالح العمري ،والنائب السابق اللواء المتقاعد رياض العزام ، والشاب د. معاذ مهيدات والذي احتفل الحزب بحصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام السياسي .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حزب إرادة كان قد إفتتح فرعه الرئيسي لمحافظة إربد، وعدد من المكاتب التابعة له قبل افتتاح مكتب الوسطية في كل من لواء الرمثا، والأغوار الشمالية ،والكور ة ، وحسب خطة العمل سيتم فتح مكاتب في ألوية بني كنانة وبني عبيد ومنطقة غرب إربد .


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