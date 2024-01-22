بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

حزب إرادة يرفض تصريحات سيما بحوث، بشان المقاومة الفلسطينية و يصفها بانها عارية عن الصحة

22 يناير 2024
حزب إرادة يرفض تصريحات سيما بحوث، بشان المقاومة الفلسطينية و يصفها بانها عارية عن الصحة

وطنا اليوم-عمان _أدان حزب إرادة تصريحات المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث بشان المقاومة الفلسطينة في قطاع غزة، ووصفها بانها عارية عن الصحة وتحمل مغالطات وتجاهل لحقائق الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
.
واعرب الامين العام لحزب إرادة نضال البطاينة عن استغرابه لتبني و لترديد الأكاذيب الصهيونية والمساواة بين الضحية والجلاد، وتجاهل إجراءات الاحتلال وتعامله مع الاسيرات وخطف النساء والاطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب البطاينة بحوث بالاعتذار ، وتسمية الأشياء والحقائق بأسمائها ، وتقديم أي دليل على ارتكاب المقاومين اي مغالطات ،والا سيكون التقرير بالدليل القاطع والبرهان الساطع مزاعم وأساليب صادرة عن قادة الاحتلال الهمجي وتم تبنيها من قبل المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة.
و اكد البطاينة أن ما صدر عن بحوث يخالف تماماً الموقف الاردني المشرف بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ولا يمثل إلا بحوث ومؤسستها وقد إعتدنا على مثل هذه المغالطات والكيل بمكيالين من مثل هذه المؤسسات .

وكان بيان الدكتور بحوث باسم لجنة المرأة الأممية، قد استندت الى الرواية الاسرائيليةحيث استعملت عبارة ” بعد 100 يوم على أهوال حركة حماس”.  كما تحدث تقرير بحوث، عن روايات مروعة مرتبطة بالعنف الجنسي ، كما عبرت عن تعاطفها مع عائلات الرهائن الاسرائيلين ،ووصفت تلك العائلات بانها شجاعة ،وطالبت بإطلاق سراح الرهائن دون أي قيد أو شرط.

صدر عن حزب إرادة في عمان
، 22كانون الثاني 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:46

النائب المساعيد يقدم استقالته من حزب الميثاق الوطني

22:57

حزب إرادة يفتتح مكتبه في لواء الوسطية بمحافظة إربد (فيديو وصور )

22:15

عن اللؤلؤ والأرض للكاتبة سارة السهيل

21:18

‏هل لدينا إجابات على هذه الأسئلة الصعبة؟

20:51

مرسى أيلة العقبة يحصد اثنتين من جوائز أبوظبي البحرية

20:48

الحوثيون يهاجمون سفينة شحن عسكرية أمريكية

20:42

مصدر حكومي: سيما بحوث ليس لها أية علاقة وظيفية بالأردن

20:41

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تكشف عن هواتف Galaxy S24 خلال فعالية تعريفية @SamsungLevant #SamsungUnpacked #GalaxyS24 #GalaxyS24Ultra #GalaxyAI وطنا اليوم –  كشفت شركة “

20:36

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط في معارك غزة

20:25

السفير زهير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية الهيلينية

20:21

الملك يوعز بإعداد خطط بديلة لتفادي أي عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين

19:47

العضايلة أمام الجامعة العربية: ندعم أيّ إجراءات تتخذونها لوقف الحرب

وفيات
والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخ