السفير زهير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية الهيلينية

وطنا اليوم:قدم السفير زهير عبدالله النسور، أوراق اعتماده لفخامة رئيسة الجمهورية الهيلينية الصديقة، كاترينا ساكيلاروبولو، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة لدى الجمهورية الهيلينية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري الرئاسي في العاصمة أثينا.

ونقل السفير النسور، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة الجمهورية الهيلينية، وتمنياته للشعب الهيليني مزيدا من التقدم والنماء.

بدورها، طلبت الرئيسة ساكيلاروبولو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدية اهتمام الحكومة الهيلينية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنية للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية كوستاس فرانجويانيس، ومديرة إدارة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة غلاييا بالتا.