اجتماع في وزارة النقل يناقش اخر مستجدات حركة الملاحة من والى العقبة

وطنا اليوم:ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين اجتماعا ناقش مستجدات حركة الملاحة من والى العقبة والاثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء ازمة الملاحة الدولية.

وحضر الاجتماع امين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي ونائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادي حمزة الحاج حسن ومدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي، اضافة الى ممثلين عن نقابة ملاحة الأردن ودائرة الجمارك الأردنية وغرف التجارة والصناعة في الأردن ونقابة أصحاب الشاحنات والنقابة اللوجستية.

وناقش الاجتماع اخر مستجدات الازمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من والى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء ازمة الملاحة الدولية.

واستعرضت الوزيرة التهتموني الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة الأردنية خلال هذه الازمة والاستعداد الدائم والمستمر للتعاون مع القطاع الخاص للوقوف على المشاكل وتوفير الحلول المناسبة لها.

وأكد الحضور وجود بوادر انفراج لازمة الملاحة الدولية خلال الفترة القادمة من حيث عودة الانتظام بشكل تدريجي، وكذلك من خلال تشكيل الائتلافات بين الخطوط الملاحية التي تصل ميناء العقبة وتوفر خدمات أكبر لسفن التغذية، وتوقع استلام عدد أكبر من الحاويات القادمة بحسب تقديرات الخطوط الملاحية وكشوفات ميناء حاويات العقبة.

وخلص الاجتماع الى اتفاق الحضور على استمرار التنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعيقات ووضع الحلول المناسبة لكافة قضايا وشكاوى القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة الناجمة عن اثار هذه الازمة .