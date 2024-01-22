القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

وطنا اليوم:استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي/ خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات طبية.

وتحمل الطائرة نوع IL-76، 45 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم يد العون والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

ويأتي إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة، ومساندة القطاع الصحي في القطاع، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.

يشار إلى أن الطائرة غادرت صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية/ مطار العريش، تمهيداً لإرسال المساعدات برًّا إلى غزة عبر معبر رفح.