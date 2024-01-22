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تراجع بيع واستهلاك المواد الغذائية بالأردن 40%

منذ ساعة واحدة
تراجع بيع واستهلاك المواد الغذائية بالأردن 40%

وطنا اليوم:بين رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، أن البيع والاستهلاك على المواد غذائية في الأسواق تراجعا 40% بعد 7 أكتوبر 2023. ورجح المزيد من التراجع في الاستهلاك والركود.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الاثنين، إنّ مخزون الأردن من المواد الغذائية الأساسية والسلع والبضائع كاف.
وأضاف الشمالي، خلال زيارته إلى مستودعات تخزين السلع في منطقة الجويدة، أنّ أسعار السلع مستقرة وثابتة حتى نهاية شهر رمضان.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء، الأحد 22 كانون الثاني أنّ مخزون الأردن من السلع الأساسية آمن، ومتوفرة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وإجراءات رقابية مشددة على الأسواق.


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