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بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

منذ ساعة واحدة
بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

وطنا اليوم:يطالب الحزب الدستوري الحكومة الأردنية بتوضيح الموقف الأردني من البيان الصادر عن الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية للأمم المتحدة لشؤون المرأة، والذي هاجمت فية المقاومة الفلسطينية واتهمت حماس بإرتكاب الأهوال والعنف الجنسي في 7 أكتوبر، وهي تتبنى الرواية الإسرائيلية الكاذبة ضد المقاومة الفلسطينية، وهو بيان ينسف كافة المواقف الأردنية المعلنة بالوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينين ومقاومتهم المشروعة ضد الإحتلال الصهيوني .
الحزب الوطني الدستوري يطالب الحكومة بإتخاذ الموقف الفوري بسحب السفيرة بحوث ومحاسبتها، وإصدار الموقف الأردني الواضح والصريح تجاه بيان السفيرة بحوث وما جاء فيه من اتهامات للمقاومة الفلسطينية وإنحيازها إلى الرواية الصهيونية الكاذبة.
الحزب الدستوري يستنكر ويدين هذا البيان الصادر عن سيما بحوث في موقع أممي وأمام الرأي العام العالمي ، الحزب الوطني الدستوري يؤكد وقوفه في خندق المقاومة، وحق الشعب العربي الفلسطيني بمقاومة الإحتلال الصهيوني النازي ، الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين
عمان ٢٢-١- ٢٠٢٤
الحزب الوطني الدستوري


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