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الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

منذ ساعتين
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة ابتداء من مساء الاثنين، للتعامل مع الحالة الجوية.
وأكد الناطق الإعلامي في الأمانة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
ودعت الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب المياه (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت الى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وأن يأخذ التجار الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، مشددة على أن يبادر المقاولون وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى تأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


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