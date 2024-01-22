نقابة الخدمات العامة: عقد جماعي يشمل العاملين في “أورانج” يتضمن حوافز مادية ومعنوية

وطنا اليوم – وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد عمل جماعيا مع مجموعة الإتصالات الأردنية (أورانج) بكلفة إجمالية تقدر بـ 6 مليون دينار، ويسري لمدة 3 سنوات.

وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم الإثنين، فإن العقد يتضمن مزايا مادية ومعنوية ويستفيد منه 1470 موظفا يعملون في شركات المجموعة، وجرى التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وتم إيداعه في وزارة العمل أمس وفق الأصول.

وبموجب العقد الجماعي، تلتزم إدارة المجموعة بصرف راتب إضافي( 16) اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2024، وتستمر في تقديم منحة دراسية للعاملين بواقع 40 منحة دراسية، وصرف نفقات بدل الحضانة لأبناء العاملين والعاملات، وحسب نص العقد الجماعي السابق، والتعليمات الصادره عن وزاره العمل.

كما نص العقد، على زيادة مبلغ الخصم الممنوح للعاملين على الهاتف الخلوي سنويا ليصبح 135 دينار، واحتفاظ الموظف الذي مضى على خدمته في المجموعه 15 عاما فأكثر بكافة الخصومات الممنوحة له وبنسبة 50%، إلى جانب استمرار العمل بنظام القروض السكنية بواقع 35 موظف كل عام.

وبموجب العقد، تلتزم الشركة بتحمل نفقات أداء مناسك العمرة للعاملات الراغبات بأدائها، وإعادة النظر بالتأمين الصحي للعاملين ودراسته خلال العام الحالي، ورفع نسبة مساهمة الشركة بصندوق الإدخار الخاص بالموظفين ليصبح 10.5%، والاستمرار بمنح الموظفين المنتهية خدماتهم من المجموعة ممن تنطبق عليهم الشروط، حافزا لإنهاء عقد العمل، وحسب الآتي: منح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن 40 شهر من الدرجات الوظيفية من 7 – 9، منح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن 37 شهر من الدرجات الوظيفية 10- 11، منح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن 35 شهر من الدرجات الوظيفية 12 -13، منح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن 30 شهر من الدرجات الوظيفية 14 – 15، منح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن 25 شهر من وظيفة “مدير”، منح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن 15 شهر من وظيفة “مدير إدارة”.

ونص العقد الجماعي، على الاستمرار بصرف تعويض بدل المحروقات حسب ما هو معمول به في المجموعة، ومنح الأولوية لأبناء العاملين المتقاعدين للعمل في الشركة، والموافقة على تمثيل النقابة في كافه اللجان المشكلة داخل المجموعة.