الحكومة : ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار، وانخفض سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من كانون الثاني سعرا بلغ 762.6 دولار للطن، مقارنة مع 741.4 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 811.6 دولار للطن، مقابل 783.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 717.1 دولار للطن إلى 724.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 777.6 إلى 773 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 428.8 إلى 424.1 دولار للطن بنسبة انخفاض 1.1 بالمئة، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 617.5 دولار للطن في كانون الأول الماضي إلى 627.5 دولار للطن في كانون الثاني الحالي، بنسبة 1.6 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الثاني الحالي ليصبح 80.2 دولار للبرميل، مقارنة مع 78.8 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 بالمئة.