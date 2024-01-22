عائلات أسرى الاحتلال تقتحم اجتماعا للكنيست للمطالبة بصفقة تبادل فورا

وطنا اليوم:اقتحمت عائلات أسرى الاحتلال في قطاع غزة، اجتماع لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية، للاحتجاج على عدم إبرام صفقة لإطلاق سراحهم من غزة.

وفاجأ أهالي الأسرى، أعضاء الكنيست بدخول القاعة، ورفعوا صور أبنائهم، ورددوا عبارة “الآن الآن”، في إشارة إلى مطالبتهم بصفقة تبادل فورا للأسرى دون تأخير.

وقام محتجون آخرون، بغلق المدخل الرئيس للكنيست، وافترشوا الآرض أمامه، لمنع أي نائب من الدخول إليه، للمطالبة بصفقة فورية للتبادل.

وقامت شرطة الاحتلال، بمنع الأهالي من إغلاق المدخل، وحاولت إبعادهم عن المكان، بعد تشكيلهم سلسلة بشرية لمواصلة إغلاق مدخل الكنيست.

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفض مقترحات لإبرام صفقة تبادل أسرى، مقابل الانسحاب من قطاع غزة، فيما اتهمته أوساط للاحتلال خلال الفترة الماضية بالتهرب من إنهاء الحرب خوفا من الملاحقة القضائية المفتوحة ضد.