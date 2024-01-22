خرفان يفتتح مشروع قدرات الشباب اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البقعة

وطنا اليوم:افتتح المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية مشروع بناء قدرات وامكانيات الشباب اللاجئين في المخيمات الفلسطينية يوم الاحد 21/1 في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة بحضور رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة حسن مرشود وإسماعيل صيام مدير مشروع بارت.

ورحب خرفان بالحضور مؤكدا على أهمية دور الشباب الفاعل وضرورة تطوير مهاراتهم من اجل العمل بتشاركية في اجل خدمة مجتمعاتهم والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

ويهدف هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية ضمن مشروع بارت 2 وتنفذه مؤسسة طمي الى تأطير عمل الشباب التطوعي ومأسسته وتحقيق الاستجابة السريعة الفاعلة وتأمين الجاهزية للعمل المجتمعي خاصة خلال الازمات والطوارئ.

كما يهدف المشروع الى ضمان تمثيل الشباب لقضاياهم وقضايا مجتمعاتهم الحياتية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتم خلال الافتتاح عرض دور دائرة الشؤون الفلسطينية والمهام التي تقوم بها بالإضافة الى عرض من مؤسسة طمي يوضح اهداف البرنامج وارتباطه بالدائرة كما تم عقد جلسة حوارية مع مدير عام الشؤون الفلسطينية وعدد من شباب المخيمات استمع فيها الى مطالبهم واهم المعيقات التي تواجههم.