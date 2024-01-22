النواب يحيل تقرير المحاسبة إلى لجنته المالية

وطنا اليوم:أحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، إلى لجنته المالية وأعطاه صفة الاستعجال.

واشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.

رئيس الوزراء، قال إن اللجنة الوزارية “موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء”، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعامل معها والتعاطي معها عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء وتجتمع دوريا مع فرق ديوان المحاسبة.