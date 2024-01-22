الأمن يحذر : ابتعدوا عن الاودية والسيول

وطنا اليوم:أصدرت مديرية الأمن العام، الاثنين، تحذيرا للمواطنين والمقيمين من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على الأردن.

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه عند تعمق المنخفض الجوي، ابتعد عن مجاري الأودية والسيول وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرا على الأقدام.

كما حذرت من خطر الانزلاق وتدني مستوى الرؤية الأفقية والتأني في أثناء قيادة المركبات تفاديا لحوادث السير.

ودعت إلى تثبيت الأجسام الخفيفة لتجنب تطايرها، والتعامل السليم مع وسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة.

وأهابت بالمواطنين بعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

ويستمر تأثر الأردن بتيارات هوائية دافئة، تعمل على استقرار الأجواء بحيث تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، مع ظهور السحب العالية، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفقا لطقس العرب.

وأشار إلى أن الطقس ليلا يكون باردا بشكل عام، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتدريجيا خلال ساعات الليل المتأخرة تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل لهُطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط وجنوب الأردن، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.