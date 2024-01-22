تجارة الأردن ترحب بقرار وضع سقف جمركي على الحاويات المستوردة

وطنا اليوم:رحبت غرفة تجارة الأردن بقرار مجلس الوزراء بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السَّابع من تشرين الأوَّل الماضي حتَّى نهاية شهر رمضان، على أن يُراجع هذا القرار بعد نهاية الشَّهر الفضيل.

وجاء قرار مجلس الوزراء ضمن الجهود الحكومية لتفادي أثر ارتفاع كُلف الشَّحن بواقع حوالي (160 – 180 بالمئة ) للواردة من جنوب شرق آسيا والصَّين، وحوالي (60 – 100 بالمئة ) للواردة من أوروبا والولايات المتَّحدة الأميركيَّة.

ورحبت كذلك بتكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والجهات المعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إن القرار جاء استجابة لمطلب القطاع الخاص بشكل عام وتجارة الاردن خصوصا، مبينة إن ذلك كان معمول به خلال فترة جائحة فيروس كورونا وأسهم بخفض الكلف على المستوردين كون الرسوم الجمركية والضرائب تستوفى على البضائع عند شحنها.

وقالت الغرفة إن القرار مهم وجاء بتنسيق وجهود ومتابعة من وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، متوقعة إن ينعكس على البضائع والسلع المستوردة خلال الاسبوع الحالي كونها الرسوم سيتم احتسابها وفقا للآلية الجديدة.

وشددت الغرفة على أهمية الاستمرار بمتابعة مجريات الاحداث التي أدت لارباك حالة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر، لأدامة عمليات انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.