بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الخيرية الهاشمية: لم نتسلم تبرعات من “العمل الإسلامي” لغزة

منذ 5 ساعات
الخيرية الهاشمية: لم نتسلم تبرعات من “العمل الإسلامي” لغزة

وطنا اليوم – أكد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي خلو كشوفات الهيئة من أي تبرعات مقدمة باسم حزب جبهة العمل الإسلامي لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد الدكتور الشبلي ردا على استفسارات للزميلة صحيفة “الغد” على أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الوحيدة في المملكة المخول لها جمع وإرسال المساعدات إلى القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة توثق كل ما يردها من مساعدات مادية أو عينية قبل إرسالها إلى أهلنا في القطاع.

وبين أن الهيئة مستمرة بعملها الدؤوب من خلال زيادة المساعدات المرسلة سواء عبر الطائرات أو براً من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتواصل الهيئة جهودها لإيصال المساعدات لقطاع غزة من خلال جميع السبل، حيث بلغ عدد الطائرات المرسلة 34 طائرة. إضافة إلى 188 شاحنة وبمجموع إجمالي يبلغ 3015 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:23

العراق يشيع في جنازة ضخمة 41 شخصا أعدمهم داعش

16:18

مجلس النواب يقترح تعديلا على قانون الانتخاب ويحوله إلى الحُكومة

15:52

عمان الأهلية تشارك بورشة العمل الإقليمية السابعة لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الصيدلة

15:50

غرف الصناعة تثمّن اجراءات الحكومة الخاصة بتداعيات أزمة مضيق باب المندب

15:43

بلومبرغ: إسرائيل تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز

15:25

تراجع بيع واستهلاك المواد الغذائية بالأردن 40%

15:18

سحب لواء كفير من غزة اثر قتلى بين افضل جنوده

14:50

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

14:41

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

14:39

إشاراتٌ أمريكيّةٌ: حانت ساعة التخلّص من نتنياهو سياسيًا

14:30

جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لرفع الأثقال

14:25

الشاكر يحذر أهالي قطاع غزة: ما هو قادم صعب جدا

وفيات
والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخ