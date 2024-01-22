اليونيسف : ملتزمون بدعم قطاع المياه في الأردن

وطنا اليوم:أكد المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري خلال اجتماعه في مكتبه بوزارة المياه والري، الاثنين، الممثل لصندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن فيليب دواميل، ومسؤول المياه والاصحاح البيئي أحمد عفانة ومختصة المياه والاصحاج البيئي ميسون الحاج عمر، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وعدد من مسؤولي المياه، أهمية التعاون مع اليونسيف لمواجهة مختلف التحديات.

واستعرض الوزير الأوضاع المائية خاصة في المناطق التي تشهد تواجدا كبيرا للاجئين في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في ظل تراجع المصادر المائية خاصة و التغيرات المناخية وأثر ذلك على احداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة داعيا الى الاسراع في حشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تكفل تامين الاحتياجات المائية لكافة المناطق وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين.

وأعرب المهندس رائد أبو السعود عن امتنانه وتقديره وشكره الجزيل لمنظمة اليونيسف والعاملين فيها على الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية والتي ما زالت تبذل والتي تمكن ادارة القطاع من ايجاد حلول للعديد من المعضلات والتحديات وانعكست على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للاجئين.

وأكد ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فيليب دواميل من ناحيته، التزام المنظمة باستمرار دعمها لقطاع المياه وفق الأولويات التي تحددها الوزارة بهدف رفع قدراته لتعزيز الاستجابة لكافة التحديات.

كما أكد أيضا، قناعته التامة بضرورة توفير أشكال الدعم الدولي كافة، وزيادة دعم قطاع المياه ليتمكن الأردن من الاستمرار بتوفير المياه للمواطنين واللاجئين.

وثمن الجهود الاردنية المتواصلة في استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والنجاح المتواصل منذ سنوات في الاستجابة الفاعلة للتعاطي مع تداعيات ازمة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن تجربة وزارة المياه والري تعد مثالا يحتذى على المستوى الاقليمي والدولي.