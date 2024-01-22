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محمد إمام يتعرض لهجوم شرس لتضامنه مع فلسطين

منذ 5 ساعات
محمد إمام يتعرض لهجوم شرس لتضامنه مع فلسطين

وطنا اليوم:تعرض الممثل المصري محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، إلى هجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ عقب توجيهه رسالة تضامن للشعب الفلسطيني خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بالعاصمة السعودية الرياض.
وتضامن محمد إمام خلال التكريم نيابة عن والده مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه عدوانا دمويا للشهر الرابع على التوالي، قائلا: “تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم”.
وانتقد مغردون تطرق الفنان المصري لذكر الشعب الفلسطيني، معتبرين أن ذلك “جاء في غير محله”، فيما وجه آخرون اتهامات بـ”المزايدة”.
في المقابل، أشاد ناشطون عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بكلمة إمام التي ألقاها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن حديث الفنان المصري “لم يتضمن ما يستوجب هذا الهجوم ضده”.
والسبت، شهدت العاصمة السعودية الرياض إقامة حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بنسخته الثالثة، بحضور عدد من الفنانين والمغنين والإعلاميين، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه الرسمية.
وتضمن الحفل تكريما للنجم المصري عادل إمام، الذي تعذرت مشاركته، ما دفع ابنيه محمد ورامي للنيابة عنه.


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