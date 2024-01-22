إشادة عالمية بجهود جماعة عمان لحوارات المستقبل

وطنا اليوم:حققت جماعة عمان لحوارات المستقبل حضوراً عالمياً من خلال نشاطاتها المتعددة بستة لغات هي اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة نصرةً لقطاع غزة, والدعوة لوقف الحرب الهمجية التي يشنها كيان الإحتلال عليه, ففي إطار جهودها الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة بعثتت الجماعة برسالة إلى لرئيس الأمريكي جو بايدن سلمت إليه عبر القنوات الدبلوماسية حيث دعته الجماعة الى ترجيح صوت العقل والحكمة في التعاطي مع قطاع غزة والكارثة الانسانية، التي يتعرض لها, ولأن الحكومات المتعاقبة في اسرائيل كانت ولا تزال تشعر براحة تامة واسترخاء في الطغيان والاستبداد والتصرف بوحشية وعنصرية، نتيجة لدعم الإدارة الأمريكية اللامحدود لها، مما يسئ لصورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى شعوب منطقتنا على وجه الخصوص، وشعوب العالم عموما, ويزيد من كراهية الناس للولايات المتحدة الأمريكية ، ويغذي العنف في منطقة الشرق الأوسط، مما يشكل تهديدا للسلم العالمي, ويزيد من كراهية الناس للولايات المتحدة الأمريكية.

وأملت الجماعة في رسالتها من الإدارة الأمريكية عدم تجاهل الوضع الحالي، كما دعتها الى تجميع اوراقها المتعلقة بالقضية الفلسطينية واجراء مراجعاتها لما يحدث الآن والتعمق في دراسة هذا الوضع المتأزم والخروج بالحل الذي يخدم في الدرجة الأولى الإنسانية.

رسالتان للأمين العام للأمم المتحدة

كما بعثتت جماعة رسالتان للأمين العام للأمم المتحدة دعته في الأولى لمساندة الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتعرض للاذى المعنوي لقيامها بمسؤولياتها الرسمية، وواجبها الإنساني بالدفاع عن حقوق الانسان وقضايا المرأة والطفولة في قطاع غزة، حتى لاتكون هذه المؤسسة الإنسانية والاجتماعية متناقضة مع روح القوانين الدولية وحقوق الانسان، أو مساهمة ومؤيدة للانتهاكات القانونية والشرعية الدولية التي لا تخفى على أحد، وحتى تحافظ منظمة الأمم المتحدة على حيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا الإنسانية بشكل عام صونا للقانون الدولي ومؤسساته من التغول عليها من أي جهة كانت.

أما في الرسالة الثانية فقد أشادت جماعة عمان لحوارات المستقبل بمواقف الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش لمواقفه الحازمة والواضحة في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقف هذا العدوان.

وعبرت الجماعة في رسالتها الى الامين العام للامم المتحدة عبر الاطر الرسمية عن مدى الاعتزاز بالمواقف الإنسانية الجريئة الحرة والتي عكست مقدار التزام الأمين العام الإنساني وانحيازه للحق، ورفضه للباطل الذي أصبح سائداً لدى قوى الشر والظلام في عصرنا الراهن.

وختمت الجماعة رسالتها بالقول: إننا نطالب من خلال منظمتكم صاحبة الولاية الأممية أخذ زمام المبادرة لحسم هذه الحرب المجرمة والحد من آثارها المدمرة وإيقافها.

الجماعة تعد أول دراسة متكاملة حول انهيا النظام الصحي في غزة

وفي إطار جهودها لكشف حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على فطاع غزة أعدت جماعة عمان لحوارات المستقبل أول دراسة متكاملة حول انهيار النظام الصحي في قطاع غزة وجاءت الدراسة في ست لغات معتمدة في الأمم المتحدة كما وزعتها الجماعة على المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية المعتمدة في الأردن وقد ارفقت الجماعة مع دراستها حول انهيار النظام الصحي في قطاع غزة نداء عالميا جاء فيه من منطلق التزام أخلاقي تجاه إنسانيتنا فلندعو جميعاً بأن ندعو إلى احترام حياة المدنيين على الأقل في قطاع غزة, احترام الحق في الصحة, الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لدعم الحد الأدنى من المعايير دائما, الوصول المستمر وعلى نطاق واسع إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية, تسهيل إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من خلال الممرات الإنسانية أو غيرها من الوسائل الممكنة, توفير الرعاية الصحية دون مخاطر لأي عامل في مجال الرعاية الصحية, توفير المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي والنظافة والمستلزمات المنزلية الأساسية والوقود لتمكين الخدمات المنقذة للحياة, إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية بما في ذلك المياه وشبكات الصرف الصحي ومرافق الرعاية الصحية, إرسال المتطوعين وفرق الطوارئ الطبية والمهنيين الصحيين من جميع التخصصات لمساعدة السكان المتضررين, الاستجابة على أساس الحاجة الإنسانية المدمرة وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدة, فلندعو جميعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتمكين من إنقاذ أرواح الفلسطينيين الذين يعيشون المعاناة في قطاع غزة.

وقد تضمنت دراسة جماعة عمان لحوارات المستقبل عن انهيار النظام الصحي في قطاع غزة الكثير من الأرقام والإحصائيات حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة وجاء في الدراسة التي أعدتها الجماعة أن قطاع غزة يشهد أوضاعاً إنسانية منذ 75 عاماًوأخذت بالتدهور منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، عندما اندلعت الحرب من جديد. وقد كانت غزة تحت الحصار لأكثر من 15 عاماً حيث كان حوالي 80٪ من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الدولية و 60٪ على المساعدات الغذائية. ويعيش في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظاً بالسكان، أكثر من مليوني شخص؛ بينهم ما يقرب من 60٪ تحت سن 25 و 50 ٪ تحت سن 18. كما جاء في الدراسة أنه على مدى أسابيع، تعرض الآلاف للقتل بالإضافة إلى جرح آلاف آخرون ناهيك عن الحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهذا يشمل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن.

منظمة الصحة العالمية تشيد بتقرير الجماعة حول الأوضاع الصحية في غزة

هذا وقد أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن بالتقرير وبالفيديو اللذين أعدتهما الجماعة حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة جاء ذلك في رسالة تلقتها الجماعة من ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاردن استهلتها بشكرهم على التقرير الذي وصفته المنظمة بالتقرير الشامل وكذلك الفيديو الذي اعدته الجماعة والذي يظهر المأساة والوضع الصحي الذي لا يزال يتكشف في قطاع غزة.

واكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في رسالتها لجماعة عمان لحورات المستقبل: على عدد من الدعوات :التي تتمشى مع القانون الإنساني الدولي واهمها وقف إطلاق النار لاسباب إنسانية, الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة, كما وجهت جماعةعمان لحورات المستقبل نداء باللغات المعتمدة في الأمم المتحدة إلى مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن والإقليمي طالبتها فيه استغلال الهدنة الإنسانية لنقل حجم الكارثة الانسانية التي حلت بقطاع غزة، من أجل الضغط لوقف حمام الدم، من خلال الوصول إلى هدنة طويلة، تمنع امتداد الحرب إلى الإقليم.

الجماعة تطلق حملة عالمية لوقف العدوان

كما اطلقت الجماعة حملة عالمية لوقف العدوان على غزة والعمل على معالجة الأزمة الصحية الإنسانية في القطاع

وجاءت الحملة بست لغات هي اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وسيتم جمع التواقيع عليها،من خلال تكوين حشد عالمي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

كما شهدت صفحات التواصل الاجتماعي للجماعة تفاعلا عالميا خاصة مع حملة التوقيعات العالمية على عريضة وقف اطلاق النار والحرب على غزة التي أطلقتها الجماعة بعدة لغات، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين وصلت اليهم دعوة الجماعة حتى ظهر الأمس الأحد الى “866100” ثمانماية وستماية وستون الف ومائة شخص.

وقد ظهرت دعوة الجماعة على “1320801 “مليون وثلاثماية وعشرين الف وثمانماية صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي كما قام “2263” الفا ومائتان وثلاتة وستيون شخصا بمشاركة دعوة الجماعة على صفحاتهم، وهو تفاعل يدل على المصداقية التي تتمتع بها جماعة عمان لحوارات المستقبل عند الجمهور في الداخل والخارج