أمين عمان : جوانب الشوارع في العاصمة لن تبق مجانية

وطنا اليوم:قال أمين عمان يوسف الشواربة ان المواقف إلى جانب الشوارع في العاصمة عمان سـتُصبح مدفوعة الأجرة، وليست مجانية.

وبين الشواربة خلال اجتماع للجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية ، الاحد ، انه سيتم تأمين مواقف عامة بأسعار تُراعي دخل الموظف، ما يُشجع الموظف على ارتياد وسائط النقل العام، الذي تسعى أمانة عمان لتطويره وتحسينه”.

وحول الازدحامات المرورية، بين الشواربة أن خطة أمانة عمان، تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة، هي: إدارة المرور الذكية عبر نشر كاميرات لجمع المعلومات والبيانات حول الازدحامات المرورية بشارع معين، تُبين ساعات الذروة وعدد السيارات التي تدخل العاصمة من مُختلف المُحافظات، وإعداد مُخرجات للمُساهمة بحل تلك الازدحامات، وإيجاد حلول عبر الذكاء الصناعي