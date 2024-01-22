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ارتفاع عدد المشردين في الضفة الغربية بسبب الاحتلال

22 يناير 2024
ارتفاع عدد المشردين في الضفة الغربية بسبب الاحتلال

وطنا اليوم:أعلنت الأمم المتحدة في تقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين في طولكرم بتاريخ 17 و 18 كانون الثاني الجاري ألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية، وادت إلى وفيات وإصابات بين المدنيين.
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “لقد أصبح حوالي 21 منزلاً غير صالح للسكن بسبب الانفجارات والتجريف، ما أدى إلى تهجير 137 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً، مشيرا إلى تهجير 739 فلسطينيًا، من بينهم 309 أطفال منذ7 من تشرين الأول الماضي، بعد تدمير 115 منزلاً خلال الاعتداءات الأخرى التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
كما هجر خلال تلك الفترة حوالي 198 أسرة فلسطينية تضم 1208 أشخاص، من بينهم 586 طفلاً،وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، حيث تنتمي الأسر النازحة إلى نحو 15 مجتمعًا رعويًا/بدويًا، وكذلك هجر 479 فلسطينيًا، من بينهم 239 طفلاً بعد هدم منازلهم، بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية المحتلة.
وقال التقرير إن حوالي 19 منزلاً دمر وتهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلاً، بسبب عمليات الهدم العقابية منذ 7 تشرين الأول الماضي.


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