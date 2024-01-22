بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة رجل أعمال هندي أمام موظفي شركته

22 يناير 2024
وفاة رجل أعمال هندي أمام موظفي شركته

وطنا اليوم:توفي سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “Vistex”، المتخصصة في حلول إدارة الإيرادات والمكافآت، عن عمر ناهز 54 عامًا، في مناسبة سعيدة تحولت لكابوس مفزع.
كان الملياردير الهندي “شاه” أحد أبرز رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأسس شركة “Vistex” في عام 1999، ونجح في تحويلها إلى شركة عالمية تخدم في 200 دولة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

ماذا حدث؟
أثناء احتفال شركته بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين، سقط سانجاي شاه من قفص معلق في الهواء أثناء الحفل، الذي حضره المئات من الموظفين.
وعقب سقوطه من ارتفاع 6 أمتار على المنصة الخرسانية نقل “شاه” إلى المستشفى. وكان معه زميله راجو داتلا، رئيس مجلس الإدارة، الذي أصيب بجروح خطيرة.
وتم توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن تنظيم الحفل لتسببهم في الحادث.

مسيرة حياته
ولد سانجاي شاه في مدينة مومباي الهندية في عام 1970، وتخرج في جامعة بومباي بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1992. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في عام 1994. بعد ذلك، عمل في عدة شركات كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل IBM وOracle وSAP، قبل أن يقرر تأسيس شركته الخاصة Vistex في عام 1999.
كان سانجاي شاه رجل أعمال ناجحًا وقائدًا ملهمًا ومبتكرًا رائدًا، و ترك بصمة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال. وأثر في حياة الكثير من الناس، سواء كانوا موظفين أو عملاء أو شركاء أو مجتمعات.
كما كان معروفًا برؤيته الواضحة وشغفه العالي وقيمه النبيلة وسخائه الكبير، وقد أنشأ مؤسسة “سانجاي شاه” الخيرية في عام 2013، التي تهدف إلى تحسين حياة الأطفال والشباب والنساء والمسنين في الهند والولايات المتحدة والعالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:23

العراق يشيع في جنازة ضخمة 41 شخصا أعدمهم داعش

16:18

مجلس النواب يقترح تعديلا على قانون الانتخاب ويحوله إلى الحُكومة

15:52

عمان الأهلية تشارك بورشة العمل الإقليمية السابعة لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الصيدلة

15:50

غرف الصناعة تثمّن اجراءات الحكومة الخاصة بتداعيات أزمة مضيق باب المندب

15:43

بلومبرغ: إسرائيل تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز

15:25

تراجع بيع واستهلاك المواد الغذائية بالأردن 40%

15:18

سحب لواء كفير من غزة اثر قتلى بين افضل جنوده

14:50

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

14:41

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

14:39

إشاراتٌ أمريكيّةٌ: حانت ساعة التخلّص من نتنياهو سياسيًا

14:30

جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لرفع الأثقال

14:25

الشاكر يحذر أهالي قطاع غزة: ما هو قادم صعب جدا

وفيات
والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخ