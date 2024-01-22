وفاة رجل أعمال هندي أمام موظفي شركته

وطنا اليوم:توفي سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “Vistex”، المتخصصة في حلول إدارة الإيرادات والمكافآت، عن عمر ناهز 54 عامًا، في مناسبة سعيدة تحولت لكابوس مفزع.

كان الملياردير الهندي “شاه” أحد أبرز رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأسس شركة “Vistex” في عام 1999، ونجح في تحويلها إلى شركة عالمية تخدم في 200 دولة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

ماذا حدث؟

أثناء احتفال شركته بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين، سقط سانجاي شاه من قفص معلق في الهواء أثناء الحفل، الذي حضره المئات من الموظفين.

وعقب سقوطه من ارتفاع 6 أمتار على المنصة الخرسانية نقل “شاه” إلى المستشفى. وكان معه زميله راجو داتلا، رئيس مجلس الإدارة، الذي أصيب بجروح خطيرة.

وتم توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن تنظيم الحفل لتسببهم في الحادث.

مسيرة حياته

ولد سانجاي شاه في مدينة مومباي الهندية في عام 1970، وتخرج في جامعة بومباي بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1992. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في عام 1994. بعد ذلك، عمل في عدة شركات كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل IBM وOracle وSAP، قبل أن يقرر تأسيس شركته الخاصة Vistex في عام 1999.

كان سانجاي شاه رجل أعمال ناجحًا وقائدًا ملهمًا ومبتكرًا رائدًا، و ترك بصمة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال. وأثر في حياة الكثير من الناس، سواء كانوا موظفين أو عملاء أو شركاء أو مجتمعات.

كما كان معروفًا برؤيته الواضحة وشغفه العالي وقيمه النبيلة وسخائه الكبير، وقد أنشأ مؤسسة “سانجاي شاه” الخيرية في عام 2013، التي تهدف إلى تحسين حياة الأطفال والشباب والنساء والمسنين في الهند والولايات المتحدة والعالم.