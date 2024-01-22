تصادم 6 مركبات على طريق إربد عمان

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الاثنين، عن وقوع حادث تصادم بين 6 مركبات الأحد، على طريق إربد باتجاه العاصمة.

وأكد التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، أن سبب وقوع الحادث جراء التتابع القريب للمركبات.

وأشار التقرير، بانه لم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر ،فيما اقتصر الحادث على اضرار مادية فقط.

وشدد التقرير على أهمية الالتزام بالمسرب وتحديد وجهة السائق، واتخاذ المسرب المخصص في القيادة لتفادي وقوع الحوادث المرورية، مشددا على الالتزام باستخدام “الغماز” والتأكد من خلو الطريق من المركبات بشكل سليم.

ودعى الأمن العام جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع