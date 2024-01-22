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أمريكا : مقتل جندييْن في مداهمة لسفينة إيرانية

22 يناير 2024
أمريكا : مقتل جندييْن في مداهمة لسفينة إيرانية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 2 من قواتها أثناء مداهمة لسفينة إيرانية، فقدوا في عملية قرب سواحل الصومال.
وأكدت القيادة الأمريكية بمنشور على منصة “إكس” الاثنين، فقدان اثنين من فرق البحرية الأمريكية اللذين اختفيا، وتم تغيير حالتهم إلى الوفاة.
وأضافت أن “عملية البحث والإنقاذ عن الفريقين اللذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء اقتحام قارب يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة في 11 يناير”.
وفي وقت سابق في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، نشرت واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجنديين المختفيين كانا يبحثان على متن سفينة عن شحنة أسلحة متجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن.
وتابعت القيادة الأمريكية بمنشورها أن الجوية والبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا قامت بالبحث على مساحة تزيد عن 21,000 ميل مربع للعثور على المفقودين.
وأضافت أنه تم أيضا توفير مساعدة في البحث من قبل القيادة الأطلسية لحرس الساحل الأمريكي ومعهد أوشينوجرافيا جامعة سان دييغو ومكتب البحث البحري.


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