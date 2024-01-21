البلوي يزور الكابتن الطيار المتقاعد نمروقه في منزله وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله

وطنا اليوم – زار معالي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي اليوم الاحد الكابتن الطيار المتقاعد سعادة السيد أحمد ابراهيم نمروقه في منزله وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله وتأتي هذا الزيارة في إطار التوجيهات الملكية الساميه بضرورة التواصل مع الشيوخ والوجهاء والمتقاعدين العسكريين في كافة مناطق المملكة والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها. حيث نقل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وتحيات صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم حفظه الله للكابتن احمد نمروقه والذي أعرب عن شكرة وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم الامير الحسين بن عبدالله الثاني على هذه اللفته الكريمه بتفقد احوال المواطنين والاطمئنان عليهم.