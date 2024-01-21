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نتنياهو يعلن موقفه من شروط حماس لوقف الحرب

منذ 4 ساعات
نتنياهو يعلن موقفه من شروط حماس لوقف الحرب

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية، بأن رئيس حكومة بنيامين نتنياهو أعلن رفضه القاطع لشروط حماس لصفقة تبادل أسرى.
من جهته أعلن وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، أن العملية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق أخرى.
ويذكر أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة دخل يومه السابع بعد المئة على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي لمناطق عدة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، استشهاد 25,105 أشخاص، وإصابة 62,681 جراء العدوان منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي


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