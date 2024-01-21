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النائب الاسبق يوسف محمد الجراح رئيسا لفرع اربد بالمدني الديمقراطي

منذ 5 ساعات
النائب الاسبق يوسف محمد الجراح رئيسا لفرع اربد بالمدني الديمقراطي

وطنا اليوم:عقد فرع اربد للحزب المدني الديمقراطي و بحضور نائب الامين العام للحزب النائب السابق قيس زيادين و عضو المجلس المركزي رعد هارون قبل قليل في المزار الشمالي انتخابات فرع اربد.

و تم التوافق بين اعضاء الفرع على النائب السابق يوسف الجراح رئيسا لفرع اربد و المحامي احمد ايسر علي نائبا للرئيس و لميس خلف يوسف مقررا للفرع و السيد نصر خالد الدخيل عضوا اولا والسيد احمد محمد ابو شاهين عضوا ثانيا.

و عليه يصبح النائب الاسبق يوسف الجراح و المحامي احمد العلي اعضاءا في المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي.


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