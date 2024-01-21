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إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة يوتيوب

منذ 6 ساعات
إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة يوتيوب

وطنا اليوم:أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، القناة الرسمية لسموه على منصة ” يوتيوب”.
وتتيح القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، إمكانية الوصول إلى محتوى مرئي لبرامج وزيارات سمو ولي العهد، بجودة عالية.
واحتوت القناة في انطلاقتها على ملخص حول زيارة العمل التي قام بها سمو ولي العهد وبرفقته سمو الأميرة رجوة الحسين إلى سنغافورة الأسبوع الماضي.
وتالياً رابط القناة الرسمية لسمو ولي العهد على منصة يوتيوب:
https://www.youtube.com/@alhussein_jo
وتنضم القناة الرسمية لسمو ولي العهد على “يوتيوب” إلى حسابيه على منصتي فليكر وانستغرام


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